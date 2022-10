Siracusa, è morto l'imprenditore Enzo Terranova: era patron il di 'Alfacaravan'

Si è spento oggi all'improvviso, l'imprenditore siracusano Enzo Terranova. Aveva 71 anni ed era il patron di 'AlfaCaravan'. Per una vita ha venduto migliaia e miglia di roulotte non soltanto nel Siracusano, ma anche in provincia, La sua scomparsa ha colpito tanti suoi clienti ed amici. La salma sarà trasferita nella camera ardente di corso Gelone 117, di fronte la Chiesa di Santa Rita, domani pomeriggio a partire dalle 15, mentre i funerali verranno celebrati sabato mattina alle 9,30 nella chiesa di San Salvatore in via Necropoli Grotticelle. Terranova lascia la mogli e due figli adulti.

L.M.