Da domani a domenica Ibla Buskers a Ragusa: sostegno agli artisti di strada

Torna Ibla Buskers, il festival degli artisti di strada da venerdì 7 ottobre fino a domenica 9 ottobre nelle piazze di Ragusa Ibla ma anche in alcune aree inedite e raccolte, come ad esempio la palestra di Santa Maria La Nova che ospiterà "No Panication", una delle compagnie più brave ai trapezi e alle discipline aeree.

Ambito a cui tra l'altro il festival dedica quest'anno il suo tradizionale "focus", con il connubio di più artisti, così come torna la sezione "flash" che permette di creare, tra artisti che non si conoscono, uno spettacolo unico, una produzione originale a beneficio degli spettatori.Il programma del festival, che nei dettagli è disponibile sul sito web www.iblabuskers.it e sui canali social, è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Comune di Ragusa, ente che sostiene il festival assieme a sponsor privati. Alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi è dedicata la "kids circus zone" con i laboratori ai giardini iblei (dalle 16,30 alle 18 sia venerdì che sabato e dalle 16 alle 17,15 la domenica) e a seguire con lo spettacolo pomeridiano con Circus Follies che si svolge nel cortile della facoltà di Lingue (venerdì e sabato ore 18,15 e domenica ore 17,30). Protagonisti saranno tantissimi artisti sia italiani che stranieri, tra cui Casamatta, Cafè, Appiccicaticci, Little Testa, Franxi Natra, Juriy Longhi, Fabrizio Solinas a cui si aggiungono Red One Duo, Chiara Serges, Valeria Cultrera per il focus aereo e Banda Blondeau, Pia Bautista, Carla Carnerero, Tripotes per la sezione flash.