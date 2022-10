Basile e Vinciullo: "Con ritardo illuminata la Belvedere - Siracusa"

Nonostante un po' amarezza per i tempi eccessivamente lunghi che tutti i cittadini di Siracusa e, in modo particolare, di Belvedere hanno dovuto attendere per vedere finalmente illuminata la Strada Provinciale 46 “Siracusa-Belvedere-Carancino”, possiamo esprimere grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo per cui tanto abbiamo lottato. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Mauro Basile.

Dopo anni di attesa, dunque, giunge a conclusione questa travagliata avventura, che vede un lieto fine anche grazie all’ottimo lavoro svolto degli Uffici della ex Provincia regionale di Siracusa, che tanti buoni risultati stanno portando nel nostro territorio, illuminando questa trafficatissima arteria stradale e rendendola, così, più sicura per i cittadini che, percorrendola, avranno almeno più possibilità di evitare le buche.