Piazze di spaccio a Siracusa, trovato con marijuana e hashish: denunciato

Agenti delle Volanti, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, mentre transitavano in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, notavano un giovane, già conosciuto alle forze di polizia, che alla vista dei poliziotti, gettava un involucro e si allontanava.

Recuperato l’involucro, i poliziotti trovavano al suo interno 2 dosi di marijuana, 26 dosi di hashish e 4 dosi di crack.

Per tali motivi, il giovane, ventitreenne siracusano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.