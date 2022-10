Metsola a Praga: L'Ucraina ha bisogno di armi pesanti"

"L'Ucraina necessita di armi pesanti e carri armati. Gli Stati membri possono fornire" le armi "visto che la Russia ha messo in campo una nuova escalation alla sua invasione rendendola più disperata e noi dobbiamo rispondere in maniera proporzionata", ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola parlando con i cronisti prima del vertice informale di Praga.

"Chiederò ai leader di supportare la proposta per una nuova tranche" di finanziamenti nell'ambito dell'European Peace Facility "per continuare a supportare militarmente l'Ucraina e anche per una missione di addestramento - ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrel arrivando al Castello di Praga -. Spero che al prossimo Consiglio Affari Esteri avremo la proposta".