'I Taorminesi per De Luca', ex sindaco di Messina lancia una nuova sfida

- I Taorminesi per De Luca! Ecco il progetto che vede in campo Sicilia Vera e Sud chiama Nord in vista delle prossime amministrative.

Il progetto si basa sulla volontà di aprire un dialogo sulle più importanti questioni irrisolte che attanagliano la Perla dello Jonio e aprire il dibattito al fine di individuare, insieme ai cittadini, possibili soluzioni e azioni da intraprendere per restituire a Taormina il ruolo che merita.

"Lancio l'ennesima sfida, spiega il leader di Sicilia Vera e Sud chiama Nord Cateno De Luca, per riportare Taormina al centro di un dibattito politico mirato ad individuare il percorso da seguire in vista delle prossime elezioni amministrative. Intendo mettere a disposizione della comunità taorminese il modello amministrativo attuato a Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina. Un modello che ha prodotto risultati concreti cambiando il volto di quelle comunità e il cui valore è stato riconosciuto dall'elettorato che in tutti e tre i casi ha scelto il successore da me indicato scegliendo dunque un modo di fare politica che funziona".

Il progetto De Luca sindaco di Sicilia alle recenti elezioni regionali a Taormina ha ottenuto il 65% circa di preferenze.

"È un dato, commenta De Luca, che conferma la bontà del lavoro che Sicilia Vera ha svolto sul territorio. Voglio ringraziare i taorminesi per la fiducia accordata al nostro progetto e voglio dire loro che noi siamo pronti a scendere in campo se saranno al mio fianco, ecco perché abbiamo scelto di partire dal tema "i taorminesi per De Luca". Chiederemo loro se sono pronti ad avviare un nuovo percorso politico amministrativo ma devono sapere che lo faremo solo se saranno con noi." L'appuntamento con Cateno De Luca è fissato per domani alle ore 19:45 in piazza IX Aprile.