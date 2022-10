Mazara, sequestrati 12 chili di prodotti ittici da Cp e polizia

La Guardia Costiera e il Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo hanno sequestrato 12 Kg di prodotti ittici non tracciati (Pagello - Pagrus Pagrus) a carico di ignoti.

Il prodotto ittico irregolare, a seguito del giudizio di edibilità da parte dell'ASP Trapani - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di Mazara del Vallo, è stato dichiarato in buono stato di conservazione, destinato al consumo umano e devoluto in beneficienza all'associazione "Il Sorriso" Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Mazara del Vallo.