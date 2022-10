Ieri alle 16.15, in via santi Amato nota piazza di spaccio di Siracusa, agenti delle Volanti, nel corso dei quotidiani controlli a soggetti che abitualmente gravitano nella zona, rinvenivano e sequestravano a carico d'ignoti sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. In specie venivano sequestrati: 24 dosi di marijuana e14 dosi di hashish.