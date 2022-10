Giornata mondiale della salute mentale, lunedì si celebra anche a Catania

Un calcio alla follia” è il titolo dell’incontro organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Asp di Catania, per lunedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

All’appuntamento, in programma per le ore 10.30, presso i locali del Centro Diurno del DSM di Catania (Corso Italia, 234 - piano terra), parteciperà una rappresentanza della dirigenza e dei calciatori del Catania SSD. Interverranno i vertici dell’Asp di Catania.

«Il nostro Servizio - afferma il direttore del DSM, Carmelo Florio - è da anni impegnato in iniziative di sensibilizzazione del territorio sul tema dell’inclusione sociale di soggetti fragili, veicolando, anche attraverso lo sport, messaggi di accettazione della disabilità mentale. Le recenti iniziative avviate con la Federazione Sport disabili intellettivi relazionali, il CUS Catania e con la Lega Navale Italiana, fortemente volute dalla Direzione Generale, ci inducono ad allargare il “campo”, certi dell’apertura verso i temi sociali del nuovo corso del Catania SSD».