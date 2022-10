Cronoscalata dei Monti Iblei, il melillese Luigi Fazzino ci prova al debutto con l' Osella PA 2000

Il 23enne siracusano Luigi Fazzino sulla Osella PA 2000 con motore turbo è il miglior interprete delle prove della Salita Monti Iblei 2022, gara promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione Cinquecentisti Chiaramontani, round conclusivo del Trofeo Italiano Velocità Montagna 2022, ambita serie cadetta e prova di campionato regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Il giovane pilota di Melilli è al suo esordio su questa vettura alla Monti Iblei, è riuscito in prova a trovare il compromesso meccanico dopo aver effettuato regolazioni, rivelatesi efficaci all’assetto della sua biposto di Classe E2SC 2000. Ha ammorbidito l’assetto per adeguare il grip sul fondo non perfettamente pulito in queste prime battute, della sua Nova Proto NP 01-2 di classe regina, il comisano e padrone delle salite tricolori Franco Caruso, che si prepara così a vivere da protagonista la gara di domani. Stesse modifiche per la Nova Proto NP 01 Zytek del trapanese Francesco Conticelli che ha sottolineato la “diversità degli asfalti” tra i diversi settori del percorso.

Sta cercando il giusto feeling e soprattutto le migliori regolazioni per la gara di domani, l’etneo Luca Caruso sulla Norma M20 FC Honda in versione E2SC 2000. Ha acquisito riferimenti importanti Orazio Marinelli che continua il suo apprendistato sulla per lui nuova Norma M20 Fc Honda di gruppo CN, la categoria vinta ad Erice e Caltanissetta dal bravo nisseno Salvatore Miccichè su Osella PA 21, quest'ultimo assente eccellente alla gara ragusana. Ha preferito saltare la seconda manche di prova il comisano figlio d’arte Samuele Cassibba, che dopo l’ottima prima manche, ha preferito utilizzare i dati già in suo possesso per perfezionare le regolazioni della sua redditizia Nova Proto NP01 V8 2000, in vista della gara di domani.

Tra le monoposto, già a loro agio il ragusano Giovanni Nicastro su Formula N.G. Turbo e il gelese Giovanni Carfì che sta provando le nuove regolazioni all’attuatore del cambio dopo le noie patite ad Erice, che gli hanno fatto saltare anche il sentito appuntamento casalingo della Coppa Nissena.

Sarà uno spettacolo per la competizione, la presenza della Seat Leon Cupra TCR: Il pilota di Chiaramente Gulfi in forza alla Scuderia del Girasole, è sempre protagonista delle scene tricolori, nel week end arricchirà la gara a cui è da sempre legato con la presenza della CUPRA Leon Competiciòn.