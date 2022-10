Ha trovato in casa due ladri, è stato colto da malore e trasportato in ospedale è morto dopo qualche ora dal ricovero. La vittima è un uomo di 66 anni di Favara, nell'Agrigentino. Il pensionato è spirato per arresto cardio-circolatorio al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dove era stato trasportato ieri dopo avere sorpreso due malviventi all'interno della propria abitazione. Sul furto indagano i carabinieri.