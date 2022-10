Nuova Dc, Sciacchitano nominato commissario a San Giovanni Gemini

Alessandro Sciacchitano è stato nominato Commissario coordinatore di San Giovanni Gemini per la Dc. La nomina gli è stata conferita dal commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

"Si apre una nuova stagione del nostro cammino politico, che vede un ampliamento negli orizzonti del nostro impegno sul territorio di San Giovanni Gemini e di tutta la sua vasta provincia. Accolgo questa nuova esperienza con entusiasmo - ha commentato il neo Commissario Sciacchitano -. Sono pronto a rimboccarmi le maniche, ponendomi importanti obiettivi, in linea con gli ideali del partito e con la principale volontà di creare una solida rete provinciale. Guardando al futuro, partendo dalle nostre radici, intendo contribuire a dare un nuovo slancio ad un'azione che punta al dialogo, nonché all'inclusione di nuove forze. Proprio con questo intento, a stretto giro, sarà costituito il coordinamento cittadino affinché i Giovani possono tornare ad essere gli attori principali di questo progetto". "Esprimo soddisfazione e apprezzamento - conclude Alessandro Sciacchitano - per l'avvenuta adesione in data odierna della Consigliera Comunale Anna Rita Cacciatore al partito DC Nuova".