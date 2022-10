Ciclismo, lo 'Squalo dello Stretto' chiude la carriera con il Giro della Lombardia

Il Giro di Lombardia svoltosi oggi e rivinto da Tadej Pogacar è stato il passo d'addio di Vincenzo Nibali all'attività agonistica. Lo Squalo ha concluso al 24/o posto, a 2'17" da Pogacar.

Meglio del campione originario di Messina ha fatto lo spagnolo Alejandro Valverde, ex iridato e anche lui al passo d'addio, che si è piazzato in sesta posizione.

Il migliore degli italiani in questo Giro di Lombardia è stato invece Andrea Piccolo, 11/o nell'ordine d'arrivo della corsa. "E' stata una gara velocissima, corsa dall'inizio alla fine con un ritmo molto alto. Mi sono goduto corsa e pubblico, che è stato fantastico: le gambe sono arrivate sino alla salita del Civiglio, dove se non sei perfetto paghi".

Vincenzo Nibali si è davvero goduto l'ultimo impegno di una sua straordinaria carriera: dopo il Lombardia 2022, infatti, lo 'Squalo' dell'Astana appende la bicicletta al chiodo. "Se sono commosso? No, ho avuto modo di scaricare l'emozione per tutto l'anno - spiega a Raisport il fuoriclasse siciliano, trionfatore in tutti e Grandi Giri e in due edizioni del Lombardia - Al di la' del risultato di oggi sono contento, per vincerla o fare bene devi essere al top. Io lo sono stato qualche anno fa, raccogliendo vittorie e piazzamenti, e oggi sono contento".