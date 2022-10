Il Siracusa sul campo di Modica, Montagno: "Dobbiamo continuare a vincere"

“L’auspicio è che sia una bella giornata di sport, con un Siracusa possibilmente vincente”. Così il presidente azzurro Salvo Montagno alla vigilia della delicata trasferta di Modica contro una delle pretendenti alla vittoria finale. “Misureremo le nostre ambizioni – sottolinea il massimo dirigente - con una squadra ben organizzata e attrezzata per puntare in alto. Sarà una partita difficile ma andremo in campo per vincerla, così come facciamo sempre. La squadra è in salute, come dimostra anche il filotto di successi ottenuto finora. Intendiamo proseguire su questa strada. Non sarà facile perché incontreremo una compagine di qualità, ma noi non siamo da meno. Mi auguro si possa assistere ad una bella partita e che a festeggiare alla fine potremo essere noi. Ci sarà da lottare su tutti i palloni, siamo però pronti a disputare una gara di alto livello”.

I tifosi aretusei potranno seguire la squadra. “Sono contento che la trasferta sia stata autorizzata – dice a tal proposito Montagno – e sono sicuro che i nostri tifosi dimostreranno grande maturità. Stiamo crescendo tutti insieme e dobbiamo continuare così perché il Siracusa possa diventare un modello sia dentro che fuori dal campo. In questa delicata trasferta l’apporto dei nostri supporters sarà importante per cercare di conquistare i tre punti”.