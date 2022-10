Domani a Bronte la giornata clou della Sagra del pistacchio

Domani è la giornata clou della 31ma Sagra del pistacchio di Bronte con la degustazione della grande torta al pistacchio a cura dell’Associazione Conpait. La domenica finale di una festa fra le più partecipate, grazie ad un palinsesto di manifestazioni che il sindaco Pino Firrarello, con l’assessore Nunzio Saitta ed il capo area Patrizia Orefice, ha scelto con cura, attirando turisti di ogni genere e coinvolgendo tutte le fasce di età. La prova sta nel successo non solo della giornata di venerdì dedicata agli studenti, ma anche il pomeriggio con la 'Festa dei Nonni'. "Una bella manifestazione. - ha affermato Maria De Luca - Gli anziani hanno gustato un buon gelato al pistacchio, hanno ballato ed in tanti si sono uniti a loro". Numerosi i visitatori che hanno preso d’assalto gli stand per assaggiare ed acquistare tutto quello che di buono si realizza con il verde pistacchio di Bronte. Domani si apre alle ore 10 con tanta animazione ed il trionfale passaggio lungo le vie della Sagra del Complesso bandistico musicale “S. Biagio Città di Bronte”.