Operaio di Cassibile a Los Angeles: è campione di Balloon Art (LE FOTO)

Operaio alla Centrale Enel di Priolo di giorno, ma nel tempo libero si trasforma in insegnante di Balloon Art. Una storia da raccontare quella di Seby Cosentino, 37 anni, sposato con Verdiana e padre di due bambini, Leonardo, 4 anni, e Alessandro venuto sl mondo lo scorso 4 agosto. Vive nella frazione siracusana di Cassibile, dove progetta e poi realizza capolavori d’arte con i palloncini colorati. Da autodidatta nella Balloon Art, oggi è un istruttore e capitano della nazionale italiana. Ha guidato la delegazione azzurra a Los Angeles conquistando con un suo progetto, che ha materialmente realizzato, il terzo posto, componendo ‘Il Moro’.

“La mia passione per la Balloon art - racconta Seby - è nata in occasione del primo compleanno del mio primogenito. Ho acquistato dei palloncini colorati ed ho iniziato a produrre una serie di allestimenti. Da quel giorno è stato un crescendo e durante il lockdown ho pure donato sorrisi ai bambini che non potevano uscire di casa per il covid. I miei lavori gratis a chi era prigioniero della pandemia”. Dietro l’arte a colori di Cosentino, c’è però tanto lavoro e nessuna improvvisazione. “Ogni realizzazione viene progettata al computer e poi la realizzo. Alla Parrocchia di Cassibile - aggiunge Cosentino - ho regalato un presepe per Natale ed un colomba di 7 metri per Pasqua. La fonte della mia ispirazione è sempre la Sicilia, così com’è avvenuto per la gara di Los Angeles”. L’operaio di Cassibile viene invitato in ogni parte d’Italia per le dimostrazioni. Prossima tappa sarà quella di Caserta per progettare il Natale 2022.