I Carabinieri della Stazione di Noto (SR) hanno tratto in arresto una persona del posto, in esecuzione di una ordinanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica - Ufficio Esecuzioni Penali di Catania, a seguito della quale l’uomo dovrà scontare 3 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione per truffa, presso la Casa di Reclusione di Noto (SR).