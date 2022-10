Giallo a Villabate, giovane ferito e privo di sensi trovato in un lago di sangue

E' ancora avvolto nel mistero quanto accaduto nella notte a Villabate, comune alle porte di Palermo, dove un giovane trentenne di origini marocchine è stato trovato privo di sensi, in condizioni serie e pieno di ferite. L'uomo, riverso in una pozza di sangue, si trovava accanto a una macchina con uno dei finestrini rotti e i cocci di vetro a terra. A

lanciare l'allarme alcuni passanti che si sono imbattuti nella scena. Il giovane è stato ricoverato in ospedale e la prognosi, inizialmente riservata, è stata sciolta nella tarda mattinata. Non appena si sarà rimesso, l'uomo verrà interrogato dai Carabinieri che si occupano delle indagini, allo scopo di provare a ricostruire una vicenda al momento poco chiara.