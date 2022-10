Olio combustibile nel mare di Lampedusa: Adm scongiura disastro

Nel pomeriggio di ieri, su segnalazione del Sindaco di Lampedusa, i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'Ufficio Canale di Sicilia sono intervenuti in località Balata Bianca ed hanno fornito immediata assistenza al personale dell'Area Marina Protetta collocando in mare un adeguato numero di panne assorbenti che hanno consentito di circoscrivere e ridurre in maniera significativa lo sversamento di olio combustibile identificato.ADM, impegnata quotidianamente nell'isola di Lampedusa - così come sul resto delle coste italiane - per l'individuazione, il recupero e lo smaltimento delle imbarcazioni sui cui viaggiano le persone migranti, garantisce la sua disponibilità per la sicurezza e la salvaguardia delle aree marittime."Il personale dell'Agenzia - afferma il Direttore Generale di ADM, Marcello Minenna - ha ricevuto una formazione tecnica per interventi di questo genere, ma soprattutto ha acquisito la consapevolezza che lo Stato non distingue le competenze nei momenti in cui la necessità supera i confini dei compiti assegnati. ADM è a fianco delle Istituzioni e dei cittadini di Lampedusa perché la tutela di questo territorio e dei suoi abitanti è una risorsa per l'intero Paese"."Ringrazio gli operatori di ADM che a mia richiesta sono subito intervenuti sul luogo dell'incidente, mettendosi a disposizione ed hanno evitato che succedesse il peggio. La collaborazione con gli enti statali è fondamentale in territori così piccoli e disagiati". Così il Sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.