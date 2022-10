Un "Exemplum", dal latino"Esempio". Così si chiama il Premio "Honos" promosso dal Centro Ricerche storiche e Studi popolari Galleria Etno Antropologica con sede a Solarino, in memoria dello storico Paolo Liistro, che nell'edizione 2022, che si è svolta ieri a Noto (in provincia diSiracusa), è stato conferito a Catello Maresca, a testimonianza "d'alta dignità e onore per il suo impegno alla lotta contro la criminalità organizzata".