Mondiali di windsurf a Palermo, doppietta di Casagrande

Con il successo del palermitano Marco Casagrande nella regata long distance si è chiusa la48esima edizione del Campionato del mondo della classe windsurfer, organizzato dal club Albaria in collaborazione con il Circolo Canottieri Ruggero di Lauria, il Clubino del Mare, la sezione Palermo della Lega Navale e con il contributo della società Mondello Italo-Belga. Il velista palermitano ha il titolo mondiale vinto ieri nella categoria leggeri.Rispetto al programma che prevedeva una regata da Mondello fino a Isola delle Femmine e ritorno, la prova long distance è stata ridisegnata tenendo in considerazioni le condizioni meteo e ha visto la flotta andare dall'Albaria in direzione dell'Addaura fino all'altezza dell'istituto Roosvelt per poi tornare nuovamente all'Albaria dopo 70 minuti di regata. A dare il via alla prova che ha visto in gara oltre 300 velisti è stato l'ex presidente del Senato Pietro Grasso. Assegnati oggi anche i titoli dello slalom maschile al francese Eric Belot nella categoria leggeri, al marsalese Silvio Catalano nella categoria medio-leggeri, all'australiano Michael Lanceynella medio-pesanti e al palermitano Paco Wirz nella categoria pesanti. Il prossimo Mondiale della classe Windsurfer si disputerà a Perth in Australia nel 2023.