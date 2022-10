Turista colto da malore sull'Etna: Soccorso alpino gli presta aiuto

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti nel pomeriggio per il recupero di un anziano turista colto da malore nella zona del Rifugio di Monte Crisimo, sul versante nord dell'Etna.

Avvisati dalla guida che conduceva il gruppo di escursionisti, le squadre d'intervento del SASS hanno percorso il sentiero 732 fino al rifugio, dove insieme ai compagni d'escursione il turista si era fermato e dove ha accusato il malore.

Valutate le sue condizioni, i soccorritori hanno rapidamente accompagnato l'anziano con i mezzi 4X4 fuori dalla zona impervia, per affidarlo ai sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza. L'uomo e' stato trasportato in ospedale.