Raffica di missili sull'Ucraina, 10 morti e 70 feriti

Almeno dieci civili ucraini sono stati uccisi e circa sessanta sono rimasti feriti nel corso degli attacchi con missili e droni lanciati in mattinata dalla Russia in 14 regioni dell'Ucraina.

E' il primo bilancio fornito dalla portavoce della Polizia Nazionale Maryana Reva, come riporta l'Ukrainska Pravda.

L'allerta aerea in tutta l'Ucraina è durata oltre cinque ore e mezza. A Kiev sono 10 le esplosioni udite dalle 8:20 ora locale (le 7:20 in Italia), secondo la Tass, che cita anonimi testimoni oculari. Le sirene di allarme antiaereo, che nel primo pomeriggio hanno ricominciato a dare l'allerta nella capitale, sono risuonate diverse decine di minuti prima delle detonazioni. Video postati sui social network hanno mostrato alcune grandi colonne di fumo nero in diverse zone della città. L'ultimo attacco russo contro la capitale ucraina risale al 26 giugno scorso. "Infrastrutture critiche" sono state colpite nella capitale ucraina, ha reso noto il sindaco, Vitali Klitschko, come riporta Sky News

Undici importanti infrastrutture in otto regioni ucraine e a Kiev sono state danneggiate, parte delle regioni è senza elettricità, tutti i servizi stanno cercando di ripristinare le infrastrutture. "Il nemico ha danneggiato la nostra infrastruttura energetica, ma al momento stiamo facendo tutto il necessario per ripristinare tempestivamente l'alimentazione. È importante ridurre il consumo di elettricità dalle 17:00 alle 22:00. Ciò alleggerirà il carico sul nostro sistema di alimentazione e ridurrà la necessità di interruzioni di emergenza". Lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky su Telegram dopo un incontro sul ripristino della comunicazione e dell'approvvigionamento energetico. "L'infrastruttura della comunicazione mobile non è stata interessata", prosegue sottolineando tuttavia che "in alcuni punti sono state osservate interruzioni dovute alla mancanza di alimentazione". "Teniamo duro. Stiamo lavorando, uniamoci. Solo così supereremo tutte le prove", conclude il presidente ucraino.

A causa dei danni, il ministero dell'Energia dell'Ucraina ha annunciato lo stop alle forniture di elettricità assicurate a Paesi dell'Ue negli ultimi tre mesi, a causa dei danni inflitti dagli attacchi missilistici delle ultime ore di Mosca a diverse fra centrali e sottostazioni elettriche del Paese: lo riporta la Bbc. Kiev aveva iniziato a esportare energia verso l'Ue dal primo luglio, per contribuire nelle parole di Zelensky a ridurre la dipendenza dell'Europa da gas o petrolio russo.

Intanto i servizi di sicurezza ucraini hanno inserito nella loro lista dei ricercati il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex capo dello Stato russo Dmitri Medvedev. Lo riporta la Tass, citando le informazioni rese note dal governo di Kiev.