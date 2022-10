Si introduce di notte in un ristorante, 25enne arrestata a Crotone

Una donna di 25 anni è stata arrestata da personale delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Crotone in flagranza di reato di furto in danno di un ristorante del lungomare cittadino.

Nei giorni scorsi, il titolare del locale aveva denunciato la sottrazione di derrate alimentari ad opera di un ignoto ladro che era solito introdursi di notte.

Intrusioni registrate anche da un sistema di videosorveglianza. Gli agenti hanno quindi effettuato un appostamento, nel corso del quale hanno notato la donna - già nota alle forze dell'ordine per fatti analoghi - che nel cuore della notte si è introdotta nel locale, utilizzando un accesso sul retro. I poliziotti sono quindi intervenuti ed hanno arrestato la donna furto aggravato.