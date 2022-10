Salvatore Lombardo direttore amministrativo dell'Asp di Siracusa

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, con delibera pubblicata all’Albo pretorio dell’Azienda domenica 9 ottobre, ha confermato Salvatore Lombardo di Enna nella funzione di direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa. La conferma giunge dopo un periodo di due mesi nel quale Salvatore Lombardo era stato nominato in via provvisoria.

Salvatore Lombardo, classe 1962, è laureato in Giurisprudenza con l’abilitazione alla professione forense. E’ direttore dell’Unità operativa complessa Risorse Umane dell’Asp di Enna ed è stato direttore amministrativo in diverse Aziende sanitarie della Sicilia. Nella prima fase della pandemia, è stato direttore in convenzione della UOC Gestione Risorse Umane dell’Asp di Siracusa.

Il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra formula al neo direttore amministrativo auguri di buon lavoro all’insegna della più proficua sinergia e collaborazione: “La scelta – dichiara il direttore generale -, è ricaduta su un professionista in possesso di tutti i requisiti di comprovata capacità ed esperienza in posizioni apicali e di coordinamento, che ho avuto modo di apprezzare anche negli anni passati in altre Aziende sanitarie dove sono stato direttore generale. Con le sue spiccate doti professionali e umane sono certo che apporterà, assieme al direttore sanitario dell’Azienda Salvatore Madonia, un importante contributo all’attività organizzativa e gestionale dell’Azienda”.