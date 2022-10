Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il libro di Luigi De Magistris "Fuori dal sistema"

Ancora un appuntamento di valenza sociale alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto 27, a Palermo. Giovedì prossimo, 13 ottobre, alle 17,30, sarà presentato il libro dell’ex magistrato Luigi De Magistris “Fuori dal sistema”. Il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con De Magistris e con Aaaron Pettinari, giornalista, capo redattore di « Antimafia Duemila ». La presentazione era stata programmata per il 6 ottobre scorso ma è stato necessario posticiparla di una settimana, appunto a giovedì 13 ottobre.

«Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione – scrive De Magistris nella prefazione - ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere.»

La storia di Luigi de Magistris è la storia di un uomo delle istituzioni che è stato tradito, più volte, dalle istituzioni. Giovane magistrato fedele alla Costituzione, dalla prima linea della Calabria si ritrova a indagare su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. Un sistema che depreda il denaro pubblico e coinvolge politici sia di centrodestra sia di centrosinistra, grandi imprese, settori della magistratura e delle forze dell'ordine, con il collante della massoneria deviata. Giunto al cuore del sistema, de Magistris viene travolto da interrogazioni parlamentari, ispezioni, procedimenti disciplinari e penali, bombardamenti istituzionali fin dai vertici più alti dello Stato. E quando infine gli viene strappata la toga di dosso, l'allora presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara commenta: «Il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi».