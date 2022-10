"Caro bollette", anche il sindaco di Rosolini al sit - in di Siracusa

Il sindaco Giovanni Spadola rappresenterà la sua Rosolini al sit - in organizzato dalle Associazioni datoriali che si terrà lunedì , 17 ottobre alle 10 in Largo XXV Luglio (Tempio di Apollo) a Siracusa contro il 'caro bollette'. Il tema della manifestazione è "Difendiamo le imprese siracusane con tutta la nostra energia". "Non si può rimanere insensibili di fronte ad una questione che può mettere in ginocchio le nostre imprese e collassare l'intera economia - afferma Spadola - Prevedo che anche a Rosolini nei prossimi giorni, il rischio di una macelleria sociale sia dietro l'angolo. Nella nostra città il 'caro bollette' - prosegue Spadola non riguarda soltanto le imprese, il commercio o l'artigianato. Ci sono famiglie con i bambini che non sono in grado di potere affrontare le spese di luce e di gas. E la nostra amministrazione che è in dissesto finanziario, nell'ambito delle Politiche sociali, non è nelle possibilità di aiutare neppure i più disperati. Voglio sperare che il nuovo governo nazionale metta questa emergenza al primo punto delle cose da fare. La situazione è drammatica".