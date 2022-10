Catania, entra nel vivo il Bellini Festival: in scena il soprano cinese Bing Bing Wang

La XIV edizione del Bellini Festival entra nel vivo della sua programmazione per il mese di Ottobre e dopo il grande successo di pubblico della prima parte dei concerti dello scorso mese di Settembre, il prossimo giovedì 13 ottobre arriva a Catania Bing Bing Wang, una delle più popolari e giovani cantanti liriche cinesi, per il Concerto “Vaga luna” dedicato alla musica da camera di Vincenzo Bellini. Il Concerto, che si svolgerà alle ore 20:30 alla Badia di Sant’Agata , uno dei luoghi simbolo della città di Catania e sede storica del Festival Belliniano fin dal 2009, vedrà protagonista il soprano nell'interpretazione di numerose arie da camera di Bellini (che saranno registrate dalla Sony), accompagnata per l’occasione in maniera del tutto originale ed inconsueta da Davide Sciacca alla chitarra e dal Quartetto Agathae.