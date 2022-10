Famiglie e imprese in difficoltà, a Ragusa confronto fra Cna e Diocesi

Nella sede del Vescovado di Ragusa, il presidente territoriale Cna Giuseppe Santocono e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, sono stati ricevuti dal vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, e dal direttore dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Ragusa, Renato Meli. Uno straordinario momento di riflessione rispetto alle sofferenze e alle problematiche che affliggono famiglie ed imprese. “Abbiamo apprezzato molto le parole di vicinanza e di incoraggiamento del vescovo – spiegano Santocono e Caccamo – in un momento di grandi incertezze economiche e sociali. L'amicizia e il legame tra la Diocesi di Ragusa e la Cna territoriale ci permetterà di condividere alcune tematiche per sostenere e fare crescere le imprese del nostro territorio. Abbiamo rappresentato al vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, e al direttore dell'Ufficio diocesano, le preoccupazioni che registriamo a causa degli aumenti dei costi energetici, dei carburanti e di tante altre problematiche che appesantiscono giorno dopo giorno le imprese. Avere accanto la Diocesi di Ragusa rappresenta un elemento di grande umanità e sostegno. Invitiamo perciò tutti a partecipare alla manifestazione di lunedì 17 ottobre a Ragusa in piazza Poste: imprenditori, pensionati, dipendenti e famiglie che sono messi ancora una volta a dura prova”.

NELLA FOTO, da sinistra: Santocono, il vescovo La Placa, Caccamo e Meli