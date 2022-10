Modica, inaugurato l'anno accademico della scuola musicale gratuita “Peppino Galfo”

Inaugurato a Palazzo San Domenico a Modica, il nuovo anno accademico della scuola musicale della Banda Città di Modica “Belluardo-Risadelli”. La scuola musicale gratuita coadiuvata dal Maestro Corrado Civello, Gianluca Cataldi e tutto il direttivo riaprirà al pubblico da lunedì 17 ottobre 2022. Durante la serata d’inaugurazione, che ha registrato la presenza di tantissime persone, è stata annunciata la nuova collaborazione con il maestro Fulvio Creux, direttore e compositore della banda dell’Esercito Italiano che vestirà l’importante ruolo di consulente musicale per la Banda Città di Modica “Belluardo-Risadelli”.

Una notizia inaspettata che ha sorpreso il folto pubblico presente, allietando la serata già caratterizzata dall’esibizione degli allievi e l’intervento di alcuni ospiti d’eccezione tra cui il Maestro Diego Cannizzaro, membro del consiglio accademico dell’istituto superiore di studi musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.

La Scuola Musicale gratuita “Peppino Galfo” che, come sempre, accoglierà chiunque voglia imparare uno strumento musicale, per poi far parte della Banda Cittadina, a partire da quest’anno sarà convenzionata con il Conservatorio di Caltanissetta. Gli allievi potranno seguire i corsi di sassofono, flauto, tromba e ottoni, clarinetto, oboe, tuba, ottavino, percussioni e teoria musicale. È possibile richiedere maggiori informazioni tramite i canali social della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”. Le iscrizioni sono già aperte.