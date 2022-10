Covid, nel Ragusano diminuiscono contagi e ricoveri

In diminuzione nel Ragusano i positivi al Covid. Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale. Nel report Asp dell'11 ottobre le persone positive al Covid sono 580: 572 si trovano in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale. I morti sono sempre 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 16 Acate, 10 Chiaramonte Gulfi, 60 Comiso, 1 Giarratana, 30 Ispica, 161 Modica, 3 Monterosso Almo, 32 Pozzallo,

157 Ragusa, 4 Santa Croce Camerina, 32 Scicli, 62 Vittoria.