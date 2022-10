Zelensky interviene al vertice del G7 e chiede uno scudo aereo sull'Ucraina

l presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto al vertice del G7 ha chiesto che i sette Paesi aiutino a creare uno "scudo aereo" sull'Ucraina. Vladimir Putin "ha ancora spazio per un'ulteriore escalation" degli attacchi all'Ucraina. "Dobbiamo riconoscere un fatto ovvio: non può esserci dialogo con questo leader della Russia, che non ha futuro", ha scritto Zelensky su Telegram. "I colloqui possono svolgersi o con un altro capo della Russia - che rispetterà la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell'umanità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina - o in una configurazione diversa, in modo che questo terrorista non abbia l'opportunità di influenzare le decisioni chiave. Ora una persona sta bloccando la pace e questa persona è a Mosca", ha aggiunto.

Zelensky ha chiesto al G7 una missione di osservatori internazionali alla frontiera con la Bielorussia, accusando Mosca di voler "trascinare Minsk nella guerra" contro l'Ucraina.