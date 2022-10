Caltagirone, visita in Municipio del generale Raimondo

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catania, generale Antonino Raimondo, accompagnato dal tenente Alessia Di Caro, comandante della Compagnia della Fiamme gialle di Caltagirone, si è recato nella tarda mattinata di oggi in visita istituzionale in municipio, dove è stato accolto dal sindaco Fabio Roccuzzo e dal comandante della Polizia municipale, colonnello Renzo Giarmanà. Si è trattato di un incontro cordiale, ritenuto utile per rinsaldare ulteriormente i rapporti di già forte collaborazione fra le due istituzioni.

“Una visita molto apprezzata – ha sottolineato il sindaco Roccuzzo –, che ha costituito l’occasione per confrontarsi su come e meglio costruire nuove e sempre più efficaci sinergie, con tutte le forze dell’ordine, nell’interesse superiore della comunità”.