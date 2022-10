Migranti: al largo di Trapani salvata una persona, recuperati 2 cadaveri

Nella giornata di lunedì, una nave mercantile in navigazione a circa 40 miglia a sud ovest di Trapani, in area SAR italiana, ha avvistato in mare e tratto in salvo un migrante, recuperando anche un corpo privo di vita. Giunta la segnalazione da parte della nave alla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, sono scattate nell’area le attività di ricerca di eventuali dispersi. Sul posto sono state inviate dalla Guardia Costiera di Palermo, che ha coordinato le operazioni, motovedette SAR da Mazara del Vallo e Trapani, mezzi aerei, tra cui il velivolo “Manta” della Guardia Costiera ed elicotteri della Guardia di Finanza e dell’Aeronautica Militare nonché un’unità mercantile in transito nell’area. Le motovedette, nella giornata di ieri, hanno recuperato altri due corpi privi di vita. Sono ancora in corso le attività di ricerca di ulteriori dispersi.