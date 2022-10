Siracusa, premiata dal sindaco la canoista Irene Burgo

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ha premiato in Sala Caracciolo la canoista Irene Burgo, neo campionessa italiana K1 5000 e K1 1000 agli “Assoluti” di Milano. Il successo della Burgo chiude un 2022 ricco di soddisfazione per l’atleta siracusana protagonista ai mondiali di Halifax in Canada e di Monaco di Germania dove si è piazzata al nono posto. Il palmares di Burgo, dal 2009 al 2022 vede la conquista di 53 Titoli Italiani. Nel 2010 l’Argento Europeo K2, nel 2011 l’Oro Europeo K2 1000; nel 2012 Bronzo Europeo nel K4 500; nel 2015 l’Argento Europeo K1 5000, il Bronzo Europeo K1 1000,

l’Argento nella Coppa Del Mondo K1 1000; nel 2016 il Bronzo Coppa De Mondo K1 1000 e Coppa Del Mondo K1 5000; nel 2018: l’Oro nella Gara Internazionale K1 500.