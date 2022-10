Regione Sicilia, confronto fra il presidente Schifani e Minardo (Lega) sulle emergenze

Il segretario regionale della Lega Sicilia, il deputato modicano Nino Minardo, ha incontrato il presidente della Regione, Renato Schifani. "E’ stato un incontro cordiale e proficuo - afferma Minardo - si è parlato delle priorità dell’azione del nuovo governo che è tenuto ad affrontare sfide complesse e difficilissime. Per quanto riguarda le infrastrutture i due grandi temi che il mio partito ha portato avanti in campagna elettorale sono pienamente condivisi dal presidente e ciò mi rincuora: mi riferisco all’accelerazione per la costruzione dei termovalorizzatori in Sicilia e all’obbligo politico e morale che abbiamo nell’incalzare Roma per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, argomento quest’ultimo che vede in sintonia il centrodestra a livello regionale e nazionale. In entrambi i casi dal Presidente Schifani ho avuto la conferma di come tanto l’emergenza rifiuti quanto il cronico isolamento della Sicilia potranno essere superati concretizzando questi due progetti ambiziosi. Anche per quanto riguarda la composizione della giunta regionale la concordanza è totale. La linea del presidente della Regione è quella di individuare e nominare assessori che siano politici e non tecnici e che abbiano specifiche competenze: è la medesima linea della Lega Sicilia che è pronta a contribuire con uomini e donne di comprovata esperienza e in grado di gestire il governo della cosa pubblica".