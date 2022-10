Il 22 ottobre a Berlino manifestazione per i diritti delle donne iraniane

Una grande manifestazione a livello europeo, in segno di solidarieta' con le proteste che in Iran sfidano la repressione del regime per chiedere maggiori diritti, si terra' il 22 ottobre a Berlino. Sotto lo slogan 'The time is come' (E' arrivato il momento) che ha accompagnto gia' le precedenti manifestazioni del 1 ottobre svoltesi in oltre 150 citta' del mondo, l'iniziativa e' sostenuta da Hamed Esmaeilion, portavoce dell'Association of Families of PS752 Victims. Da Toronto, l'attivista si batte da due anni per svelare la verita' sull'abbattimento, nei cieli di Teheran da parte delle Guardie della rivoluzione iraniana, del volo PS752 della Ukraine International Airlines su cui morirono 176 persone, tra cui sua figlia e sua moglie.