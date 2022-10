Catania: vendeva droga su Instagram, arrestato 24enne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un 24enne incensurato catanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo usava Instagram per tenere i contatti con i propri clienti abituali, che informava sull'arrivo della droga postando storie sul social network. I militari, monitorati i contenuti social del 24enne, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, situata nel quartiere Cibali, nel corso della quale hanno trovato nell'armadio e nel comodino della camera da letto 4 involucri contenenti 3 grammi di chetamina, 2 involucri contenenti 2 grammi di ecstasy e 3 bilancini di precisione e materiale da confezionamento. Sono stati inoltre recuperati 4 flaconi di popper, una sostanza chimica in Italia di libera vendita, la cui assunzione può creare dipendenza ed effetti negativi per la salute. Tutte sostanze che sono state sequestrate.