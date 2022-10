Siracusa, droga: due persone denunciate dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile di Siracusa, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno denunciato due persone, rispettivamente di 19 e 73 anni, colti nella flagranza di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato un’attenta perquisizione a casa del settantatreenne che consentiva di rinvenire e sequestrare 150 grammi di marijuana, 44 grammi di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino elettronico di precisione. Dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che la sostanza stupefacente, custodita dall’anziano all’interno della propria abitazione, gli era stata consegnata, poco prima, dal giovane.

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di un siracusano di 40 anni.

La misura custoditale si rendeva necessaria atteso che l’uomo perpetrava reiterati atti persecutori e gravi minacce nei confronti della moglie, oltre a non rispettare le prescrizioni del divieto di avvicinamento di cui era destinatario.

Infine, nella tarda serata di ieri, agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 39 anni, destinatario dell'obbligo di dimora, con permanenza in casa dalle ore 21.00 sino alle ore 07.00, per aver violato le disposizioni cui è destinatario.