Discariche da rimuovere nel Siracusano, pressing di Gennuso sulla ex Provincia

Prima uscita ufficiale questa mattina per il neo deputato all’Ars di Forza Italia, on. Riccardo Gennuso.

Il parlamentare è già al lavoro per dare soluzione ai tanti problemi del territorio. Gennuso ha incontrato nella sede istituzionale del Libero Consorzio di Siracusa di via Roma, (ex Provincia regionale), il commissario straordinario, Domenico Percolla. Il deputato ha manifestato tutto il suo disappunto per l’enormità di discariche abusive lungo le strade provinciali della provincia di Siracusa. “Bisogna eliminare nel più breve tempo possibile questo scempio ambientale – ha detto il parlamentare al Commissario- e non è soltanto una questione di decoro e di immagine, ma anche di tutela della salute della popolazione.” Gennuso ha pure detto di avere già avuto una interlocuzione con i sindaci di Pachino, Rosolini e Noto. Il commissario dell’ex Provincia ha detto di essere disponibile ad affrontare e risolvere il problema e di essere pronto a convocare un tavolo tecnico con tutti i sindaci del territorio. Si comincerà la prossima settimana con i primi cittadini della zona Sud. Poi si proseguirà con quelli delle zone montane e collinari ed infine con la zona Nord.