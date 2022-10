Aeroporti, bando di Occhiuto da 17 milioni per Reggio Calabria

"Sugli aeroporti, è proprio il caso di dirlo, stiamo volando.

La scorsa settimana la firma del Contratto istituzionale di sviluppo con la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, grazie al quale avremo nei prossimi anni oltre 215 milioni di euro per rinnovare strutturalmente i tre scali.

Adesso lavoriamo senza sosta per mettere a terra, in modo rapido ed efficace, le risorse a disposizione. La notizia di oggi è che sono stati pubblicati tre bandi che riguardano l'aeroporto di Reggio: 17.211.154 di euro stanziati dallo Stato grazie al cosiddetto emendamento Cannizzaro che verranno spesi nei prossimi mesi per iniziare a disegnare il 'Tito Minniti' del futuro". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione.

"Avremo - prosegue - 13.919.994 per l'adeguamento, la riqualifica e l'ampliamento dell'aerostazione; 2.315.785 per la riqualifica degli impianti di controllo e smistamento dei bagagli da stiva; 978.375 per i sistemi antintrusione perimetrali. Un'altra novità epocale è lo stop alla categoria C.

L'Enac ha, infatti, deciso di anticipare la decisione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) nella parte che ridefinisce la categorizzazione degli scali in base ai requisiti imposti ai comandanti e agli equipaggi. Adesso Sacal potrà operare per adeguare disposizioni e documenti e far decadere così innumerevoli limitazioni che per decenni hanno penalizzato l'aeroporto che diverrà più appetibile per le compagnie e soprattutto per le low cost, che potranno programmare nuove rotte nazionali ed internazionali. Questi risultati sono stati possibili anche grazie alla continua e positiva collaborazione che abbiamo instaurato - e per questo ringrazio l'amministratore unico di Sacal Marco Franchini che sta facendo un grande lavoro - con l'Enac, che coordinerà tutte le iniziative in grado di fare del sistema aeroportuale calabrese il laboratorio di innovazioni ed efficienza del trasporto aereo italiano".

"Dal primo novembre, infine, dopo l'accordo Sacal-Ita Airways - conclude Occhiuto- raddoppieranno le tratte giornaliere Reggio-Roma Fiumicino che sarà raggiungibile con voli alle 6.30 e alle 15.15; per rientrare ci saranno due opzioni: 13.20 o 21.35".