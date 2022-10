Noto, in scooter palpeggiava le turiste: denunciato 16enne

Agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato un netino di 16 anni per il reato di violenza privata continuata. Il giovane, a bordo del suo scooter, colpiva con la mano il fondoschiena di alcune ragazze argentine prese di mira. Le tre ragazze, stanche di sopportare il deprecabile comportamento del minore, si presentavano in Commissariato denunciando che, in momenti e contesti diversi, erano state percosse con delle manate ai glutei da un giovane a bordo di uno scooter. In seguito, ai primi di settembre, un agente del Commissariato, libero dal servizio, assisteva alla scena denunciata dalle vittime: un giovane, a bordo di uno scooter, si avvicinava ad un'altra ragazza anch’ella di nazionalità straniera e, dopo averla percossa ai glutei, si dava alla fuga. Il minore, riconosciuto dal poliziotto, successivamente veniva identificato, rintracciato e denunciato alla Procura dei minori.