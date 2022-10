Solarino, i 50 anni del gruppo Mangiafico: domani nuova apertura a Melilli

Due eventi nell'arco di due settimane per festeggiare 50 anni di attività. Prima un viaggio premio a Gerba in Tunisia per i suoi dipendenti con mogli e figli al seguito e domani, 13 ottobre, l'apertura di un altro punto vendita in provincia di Siracusa, a Melilli. Il maestro pasticcere di Solarino, Pippo Mangiafico, allarga la sua offerta, andando a coprire anche un Comune della zona Nord, la ricca Melilli. Va ad aggiungersi ai punti vendita di Solarino, Floridia, Avola e Noto. Ma il progetto del 50esimo non si è ancora concluso. A novembre il maestro sarà a New York, dove coronerà il sogno della sua vita: una pasticceria - gelateria nel cuore degli States. Intanto domani alle 19 si inaugura il locale di Melilli in via Italia 127 a pochi passi da piazza San Sebastiano. All'inaugurazione parteciperà il sindaco Peppe Carta che avrà pure da brindare per la sua elezione lo scorso 25 settembre all'Assemblea regionale Siciliana.