Fatta esplodere bomba carta all'obitorio di ex clinica nel Cosentino

Un ordigno, probabilmente una bomba carta, è stata fatta esplodere stasera in prossimità dell'ingresso della camera mortuaria dell'ex clinica Tricarico di Belvedere Marittimo, nel cosentino. La clinica - che adesso si chiama Tirrenia Hospital - ha riportato danni al portoncino ed ai locali di accesso alla struttura ma non ci sono stati danni a persone. Sul posto sono intervenutigli artificieri dei carabinieri per i rilievi e per cercare di risalire al tipo di ordigno. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea.