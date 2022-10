Pozzallo, sbarcati 170 migranti soccorsi a 40 miglia da Portopalo

Sono sbarcati in banchina al porto di Pozzallo questa sera poco dopo le 20,30 , 170 migranti soccorsi da una nave della guardia costiera.I naufraghi, tutti in buone condizioni, sono stati tratti invsalvo a largo delle coste orientali siciliane, a circa 40 miglia da Portopalo. A seguito di un avvistamento dell'unità in difficoltà, è stata la nave della Guardia Costiera dirottata in zona, a prestare assistenza. La macchina organizzativa è già al lavoro e sono scattate le misure sanitarie a terra.