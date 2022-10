Mostre, al Ritiro di Siracusa esposti trenta lavori di giovani aspiranti artisti

La Bottega dell’Arte è il titolo di una mostra che è possibile visitare tutte sere, dalle 18 alle 20, nel salone dell’ex convento del Ritiro a Siracusa, (sede dell’assessorato alla Cultura), in via Mirabella 31, fino al 17 ottobre. ​L’esposizione è stata curata dal maestro Luigi Fatuzzo, che è stato anche l’artefice di un laboratorio frequentato da 27 allievi – 13 bambini, dagli 8 ai 12 anni, e 14 adulti – nel quale sono state realizzate le opere adesso in mostra con il patrocinio del Comune.

​La Bottega dell’Arte ha impegnato gli allievi in un lungo percorso durante il quale Fatuzzo ha trasmesso le tecniche fondamentali della pittura, della scultura e della ceramica. «L'obiettivo – afferma – era di far conoscere la meccanica dell’intelligenza creativa perché tutti possiamo imparare a disegnare e dipingere così come impariamo a leggere e scrivere».

​«Siamo davanti a un’esperienza interessante – commentano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore alla Cultura, Fabio Granata – perché educa a leggere le opere d’arte e ad affinare capacità creative di cui spesso siamo inconsapevoli portatori. L’idea di realizzare tutto questo in una “bottega”, come accadeva nel passato, e dunque con la possibilità di un confronto costante, accresce negli allievi il livello di consapevolezza delle proprie capacità e aiuta soprattutto i più piccoli a individuare le personali attitudini. Per questa ragione abbiamo accolto con piacere l’idea di ospitare la mostra nel salone dell’assessorato».

​I bambini hanno realizzato prevalentemente paesaggi, nature morte e figure studiando le opere di grandi artisti del novecento tra pittori e scultori, come Cézanne e Marino Marini, e altri siracusani e siciliani come Giovanni Migliara, Angelo Cassi, Gaetano Tranchino, Girolamo Ciulla, Davide Tito e Piero Guccione. Disegni e sculture per un totale di oltre 30 elaborati.

​Gli adulti hanno fatto un percorso base sul disegno, sulla pittura e hanno modellato in argilla. La tecniche utilizzate sono state disegno con grafite, quadrettatura e acquarello e pastello cretoso, studio di figura con l'ausilio della fotografia per poi realizzare nuove opere e originali.

​«Il tutto lavorando e dialogando e creando un clima di interscambio alla stessa maniera di chi andava in bottega nel periodo rinascimentale con obiettivo di maturare e sviluppare opere contemporanee che rappresentano la nostra società», spiega il maestro Fatuzzo.

​La mostra è stata presentata dalla professoressa Loredana Pitruzzello, che ha sottolineato la capacità di riuscire a comunicare non solo con le parole. «Il maestro Fatuzzo ha avuto la capacità di far scoprire ai suoi allievi una capacità nascosta – ha spiegato –: tutti sono stati pronti a cogliere la bellezza di un altro artista diventandolo a loro volta. Tramite un segno, un colore, o la manipolazione della materia. E ammirare la mostra diventa un piacere per la vista ed anche per il cuore».