Vertenza Policlinico a Messina, tensione fra Azienda e sindacati

“Il Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” e il Rettore Dell’Università di Messina ci convochino nella delegazione trattante come previsto dal contratto collettivo nazionale dell’istruzione e della ricerca”. Lo dichiarano le organizzazioni sindacali nazionali della Flc Cgil, Fsur Cisl, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams.

“Ancora una volta – aggiungono – il commissario ed il rettore violano la normativa ledendo le nostre prerogative e ignorando il nostro ruolo. Già più volte in passato siamo stati esclusi dalle attività di concertazione”.

“Chiediamo all’Assessore alla salute della Regione Siciliana – concludono – di vigilare sull’operato dell’Azienda affinché la richiamata normativa trovi piena applicazione, anche al fine di evitare il ricorso alle autorità competenti e all’attivazione di tutte le azioni di mobilitazione del personale che, loro malgrado, implicherebbero inevitabilmente disagi per i degenti e per gli studenti”.