Calcio, per il Siracusa vittoria e qualificazione: Ficarrotta e Mascara spingono gli azzurri ai quarti di Coppa Italia

ASD Siracusa Calcio 1924 2

Sport Club Palazzolo 0

ASD Siracusa Calcio 1924: Genovese, Magro, Manservigi, Santapaola (25’ st Greco), Puzzo, Midolo, Montagno (27’ st Savasta), Guerci (24’ st Greco), Mascara, Palmisano (22’ st Schisciano), Vidal (10’ st Ficarrotta). A disposizione Papa, Cianci, Maimone, Giordano. All. Fabiano

Sport Club Palazzolo: Martinez (47’ st Sortino) De Michino (11’ st Menta), Illustre, Perianez (42’ st Procida), Cinquegrano, Soilhi, Giardina (22’ st Di Pietro), Ondo, Alemanno (20’ st Castrovilli), De Petris, Gasperini. A disposizione Salemi, Rubino, Lusenti, Magro. All. Matarazzo

Arbitro: Lazzara di Barcellona. Assistenti: Nigrelli e Torre di Barcellona

Reti: 33’ st Ficarrotta, 39’ st Mascara

Il Siracusa supera l’ostacolo Palazzolo e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria di misura dell'andata, gli azzurri hanno vinto anche il match di ritorno giocato al "De Simone". Mister Mascara (in gradinata per squalifica) opta per un ampio turnover, dando spazio a chi finora ne ha avuto meno, tra cui Palmisano, al rientro dopo un infortunio muscolare. Cambiano gli interpreti ma non il modulo, che resta il 4-3-3 con Montagno (tra i pochi titolari in campo) attaccante centrale. Primo tempo a ritmi blandi e con poche emozioni. Locali vicini al gol subito con il centrocampista palermitano che, su assist di Mascara, non inquadra la porta da buona posizione. I gialloverdi rispondono con il diagonale di Alemanno fuori misura. Al 25’ grande occasione per Vidal che, di testa, esalta i riflessi del portiere Martinez. Dopo un’altra potenziale occasione per Palmisano, è Montagno di testa, su cross dello spagnolo, a sfiorare il gol mandando fuori di poco.

Nella ripresa il Siracusa gioca meglio e fallisce due volte la marcatura, prima con Santapaola, poi con Montagno. Al quarto d’ora Midolo non riesce a deviare la sfera in rete da due passi su cross basso dalla sinistra. Palazzolo pericoloso solo con un tiro dalla distanza di Ondo smanacciato in angolo da Genovese. I gol arrivano nel finale. Ficarrotta si mette in proprio al 33’, superando mezza difesa avversaria e battendo il portiere in uscita. Poi, su traversone basso di Manservigi, Mascara fissa il risultato sul 2-0 e il Siracusa prosegue il suo cammino in Coppa Italia.

Nella foto, Magro in azione