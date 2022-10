Siracusa, assemblea dei soci della Banca Etica della Sicilia Sud Est

Venerdì 14 ottobre alle ore 18 si terrà presso il salone delle suore Francescane in Via delle Olimpiadi 29 a Siracusa l'assemblea dei soci di Banca Etica della Sicilia sud-est (province di SR e RG). L'assemblea serve per rinnovare il Gruppo iniziativa territoriale ma è anche un'occasione per ripresentare a Siracusa l'esperienza della Finanza Etica attraverso relatori che hanno fatto e fanno la storia di Banca Etica: Luciano Modica componente del cda di Banca Etica, Giuseppe Sottile coordinatore commerciale per l'area sud Italia, Simona Spagna coordinatrice culturale dell'area sud Italia e Gabriele Vaccaro banchiere ambulante per la Sicilia Orientale. La finanza etica è un modo concreto per migliorare questo mondo perchè testimonia la possibilità di una finanza impegnata per la sostenibilità ambientale e sociale e quindi per il bene comune, al contrario della finanza tradizionale che generalmente favorisce la speculazione e gli investimenti che alimentano i cambiamenti climatici e le industrie di armamenti.