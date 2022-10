Noto, minacce alla ex: scatta divieto di avvicinamento

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Noto, al termine di un’attenta attività investigativa, eseguivano un’ordinanza di divieto di avvicinamento, emessa dal Gip presso il Tribunale di Siracusa, per il reato di atti persecutori perpetrati in danno dell’ex fidanzata. Al termine della relazione sentimentale, l’indagato poneva in essere le tipiche condotte previste dalle norme anti-stalking, tempestando la donna di messaggi, chiamate, pedinandola, appostandosi sul luogo di lavoro, nella speranza di poterla vedere e poterle parlare.

Nonostante il Questore di Siracusa avesse disposto l’Ammonimento a carico dello stalker, quest’ultimo reiterava condotte persecutorie, inoltrando alla donna messaggi offensivi e gravemente intimidatori.

Gli accertamenti investigativi, espletati all’indomani della denuncia, in particolare la disamina dei messaggi intimidatori, delle foto inoltrate alla vittima, le informazioni assunte da persone a conoscenza dei fatti e le annotazioni del personale di Polizia a seguito delle richieste di intervento, consentivano di acquisire elementi di responsabilità penale a carico dell’uomo trasmessi con precise informative alla Procura della Repubblica di Siracusa. Il Gip, valutati gli atti, stante il pericolo di reiterazione delle condotte, il crescendo di violenza ed i gravi indizi di colpevolezza, emetteva ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati con l’ulteriore ausilio del braccialetto elettronico.